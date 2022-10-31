Skuter tartışmasında söz gençlerin: 'Defalarca düştüm ama vakitten kazandırıyor'

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen skuter kullanımına bağlı ölümlü kazalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Kazaları önlemek için devlet düğmeye basarken elektrikli skuterleri en çok kullanan gençler ise DHA'ya konuştu. Bir yere yetişmesi gerektiğinde skuter kullandığını söyleyen Ela Erdem, "Defalarca düştüm ama vakitten kazandırdığı için kullanıyorum" dedi. Alper Mlope de "Sürmek tehlikeli ama zamandan çok kazandırıyor. Yeleğe gerek olduğunu düşünmüyorum. Trafikte araç sürücülerinden biraz daha hoşgörü bekliyorum" diye konuştu.

Gençlerin çoğu, kaza geçirmesine rağmen trafiğe girmeden okula ya da işe daha hızlı gittikleri için skuterleri tercih ettiğini söyledi. Özellikle gece yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek adına fosforlu yeleklerin işe yarayacağını düşünenler kadar araç sürücülerinden hoşgörü talep edenler de oldu.

"YOL TENHA DEĞİLSE KALDIRIMDAN GİDİYORUM"

Bir yere yetişmesi gerektiğinde skuter kullandığını söyleyen Ela Erdem, "Vakitten kazandırdığı için kullanıyorum. Ama tehlikeli hatta defalarca düştüm. Genelde bir yere yetişmem gerektiğinde tercih ediyorum. Yol tenhaysa yoldan gidiyorum değilse kaldırımdan gidiyorum. Gelen aracı görmek için ters yönden ilerliyorum. Yürüyerek yarım saatte varacağım yere skuter ile 10 dakikada gidiyorum. Bir kez yolda giderken arka freni tutmadı ve skuter üstüme düştü. Neredeyse başımı yere çarpıyordum, ucuz atlattım. Kötü düştüm çevredeki insanlar yardım etti. Bineceğim zaman kısa mesafede frenlerini kontrol ediyorum" dedi.

AYDIN: DİKKATLİ KULLANIYORUZ

Skuteri dikkatli kullanmaya çalıştığını ve genellikle bisiklet yolundan gittiğini belirten Cemre Aydın ise "Yelek giymem çünkü ne işe yarayacak? Bir kere kullanırken skuterin tekerleri tramvayın raylarındaki boşluğuna girdi ve düştüm. Dizimden yaralandım ama ağır değildi. Daha hızlı götürüyor, trafiğe girmiyoruz, yolu kısaltıyoruz" diye konuştu.

MLOPE: ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDEN HOŞGÖRÜ BEKLİYORUZ

Okula gidip gelmek için her gün skuter kullandığını söyleyen Alper Mlope de "Ulaşım açısından daha hızlı, trafikte kalmıyorum. Sürmek tehlikeli ama zamandan çok kazandırıyor. Olabildiğince yolun kenarından gidiyorum. Onun dışında genelde bisiklet yolunu tercih ediyorum. Az insan varsa kaldırımı kullanıyorum. Yeleğe gerek olduğunu düşünmüyorum. Trafikte araç sürücülerinden biraz daha hoşgörü bekliyorum. Bisiklet yolunun artması skuterleri daha az tehlikeli hale getirir" ifadelerini kullandı.

DEMİR: SKUTER KULLANMAYI SEVİYORUM, TAKSİDEN DAHA UYGUN

Taksiden daha uygun bir fiyatta olması sebebiyle skuter kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Doğukan Demir ise "Skuter ile işe ve okula daha hızlı gidiyorum. Trafik saatinde toplu taşımayı kullanmak sıkıntılı oluyor. Kullanmayı da seviyorum. Gece saatlerinde taksiden daha uygun oluyor yarı fiyatına denk geliyor. Hem araç sürücülerinin hem de skuter kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor. Birçok şoför skuterlileri normal bir araç olarak görmüyor. Yelek güzel bir fikir ben giyerim daha çok dikkat çeker. Özellikle gece aydınlatması fazla olmadığı için araçlar görmüyor. Kaldırımdan gitmemek için elimden geleni yapıyorum. Yolun da genelde sağından gidiyorum" dedi.

ARIKAN: İKİLİ SIĞIYORUZ, EĞLENCELİ OLUYOR

Samet Arıkan da "Skuter kullanmak daha mantıklı hem hızlı gidiyorum hem eğleniyorum. Ben kullanırken dikkat ediyorum ve kendime güveniyorum. Yola çıkarken arabanın olup olmadığına bakıyorum. İkili sığıyoruz, kullanıyoruz, eğlenceli oluyor" diye konuştu.