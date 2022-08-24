Son dakika haber! SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE

Son dakika haber: ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in tutuklulukta geçen süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi.

ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in tutuklulukta geçen süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi. Sanık Akçelik, hakkında yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı konuldu.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Akçelik getirildi. Ölen Dilara Gül'ün annesi Neşe ve babası Arif Gül de duruşmada hazır bulundu. Sanık Hakan Akçelik savunmasında, "Vefat eden kardeşimizin ailesinin yaşadığı acıyı ben de cezaevinde yaşıyorum. Böyle bir olayın yaşanmamasını isterdim. Çok üzgünüm. Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, bir başkası da olabilirdi" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

"MÜVEKKİLİMİZ KUSURSUZDUR"

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.