Skuter kazasında verilen ceza istinaf edildi

Antalya'da skuter kazasında 2 lise öğrencisinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne verilen ceza, hem sanığın hem de ailelerin istinaf başvurusuyla yeniden görülecek.

ANTALYA'da skuterle yaya geçidinden geçen liseli 2 gence çarpıp ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Muhammet Can Gülmez'e verilen 8 yıl 4 ay 24 günlük hapis cezası kararı, hem sanığın, hem kazada yaşamını yitiren Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı'nın aileleri tarafından istinafa taşındı. Liseli gençlerin aileleri üst sınırdan 22,5 yıl ceza verilmesini talep ederken, sanık ise beraatini istedi.

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim 2022'de akşam saatlerinde, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Sanık sürücü Muhammed Can Gülmez adına avukatı Ömer Faruk Tızlak tarafından yapılan itirazda ise mahkeme hükmünün kaldırılması ve dosyanın yeniden incelenerek ve hüküm kurularak beraat kararı verilmesi istendi. İtirazda, bilirkişi ve Adli Tıp Raporu'na göre kabul edilen araç hızının 108 kilometre tespitinin doğru olmadığı, hızın 78-80 kilometre civarında olduğu öne sürüldü. Dilekçede, kazada hayatını kaybeden skuter sürücüsü Mahmut Yağız Balcı ve arkadaki yolcu Ada Kayahan'ın ters istikametten yaya geçidine girdiği, yasak olmasına rağmen skuter ile yaya geçidinden geçtiği, yine yasak olmasına rağmen 2 kişi olarak skutere bindiği, skuter sürücüsü Mahmut Yağız Balcı'nın alkollü olduğu, yaya geçidinden geçerken sanığın aracını görmelerine rağmen skuteri yola doğru sürmeye devam ettiği kaydedildi.