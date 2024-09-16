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Skuter ile İşe Giden Genç Hayatını Kaybetti

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Oto yedek parça satışı yapan bir iş yerinde çalışan 24 yaşındaki Mutluhan Asiler, su birikintisine girmemek için manevra yaparken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası ailesi davacı olacağını belirtti ve Türkiye'deki scooter kullanımının tehlikeleri üzerine uyarılarda bulundu.

SU BİRİKİNTİSİNE GİRMEMEK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

Oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çalışan ve skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler'in (24) cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerini takip eden Asiler'in dayısı Mustafa Demir, yeğeninin su birikintisine girmemek için sola manevra yapınca arkadan gelen otomobilin altında kaldığını söyledi. Demir, "Akşam yağmur yağmış. Su birikintisinin olduğunu söyledi polis. Su birikintisine girmemek için sol yaptığını söylüyor polis. Arkadan gelen araba hızla vurmuş. Ben polisten aldığım ifadeye göre düşer düşmez vefat etmiş. Arkadaşı da yaralı. Biz davacı olacağımızı söyledik. Türkiye şartlarında scuterler çok tehlikeli. Yolları yok, park yerleri yok, hız sınırları yok, denetim yok. Kime bağlı, kim para kazanıyor, tamamen maddiyata dönük bir yatırım aracı. Buna el atılmalı. Yoksa bu şekilde birçok kaza olur; çünkü gençler tamamıyla hissiyatlarıyla hareket ettikleri için her şeye biniyorlar, her şeyi yapıyorlar. Gençlerin önüne geçemeyeceğine göre o zaman kuralı koyacaksın, kurala uyduracaksın, öbür türlü çok ölenler olur. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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