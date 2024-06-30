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Skolyoz farkındalık ayı kapsamında koşu düzenlendi

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Türk Nöroşirürji Derneği'nin destekleriyle, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde çocuklar için düzenlenen koşu etkinliğiyle skolyoz hastalığına dikkat çekildi. Skolyozun erken teşhisinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, çocuklara katılım belgesi verildi.

Türk Nöroşirürji Derneği'nin destekleriyle, Skolyoz farkındalık ayı kapsamında koşu düzenlendi.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar, yaklaşık 2 kilometrelik koşu parkurunu tamamlayabilmek için mücadele etti.

Yarış sonunda, tüm çocuklara katılım belgesi verildi.

Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Omurga Cerrahı Doç. Dr. Ercan Bal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, skolyoz hastalığının Türkiye'de ve dünyada yüzde 2 oranında görüldüğünü söyledi. Hastalığın farkındalığını artırmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Bal, "Ne kadar erken teşhis edersek o kadar daha çabuk tedaviye başlayabiliyoruz. Daha etkin tedaviler elde edip, daha kaliteli yaşam sunabiliyoruz." diye konuştu.

"Umarım bir fark, bir farkındalık yaratırız"

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet İlkay Işıkay da Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu, bu genç nüfusa iyi bakmak gerektiğini ifade etti.

Çocuklarda görülen skolyoz hastalığında erken teşhisin önemine işaret eden Işıkay, "Erken teşhis ve erken tedavi, genç yaştaki çocukların hayatlarının geri kalanında sorun yaşamamaları için önem arz ediyor. Biz de dernek olarak bu farkındalık aktivitelerine tam destek veriyoruz." dedi.

Sağlık çalışanları, ebeveynler ve öğretmenlerin bu hastalıkta daha aktif rol alabilmeleri için farkındalık yaratılması gerektiğini dile getiren Işıkay, "Umarım bir fark, bir farkındalık yaratırız." diye konuştu.

Işıkay, ebeveynlere, çocuklarının fiziksel aktiviteler esnasında ağrı hissetmesi durumunda veya duruş şekillerinde eğim fark ettiklerinde doktora başvurmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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