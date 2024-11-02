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SİYO'nun 50. Yıl Dönümü Belgeseli: 'SİYO ile Gelen Kültür'

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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne bağlı Sevk ve İdare Yüksek Okulu'nun 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'SİYO ile Gelen Kültür' belgeseli, okulun eğitim ortamı ve mezunları arasındaki dostlukları ele alıyor. İlk gösterimi Çankaya'da gerçekleştirilen belgesel, SİYO'nun yarattığı kültürel mirası ve mezunların anılarını izleyiciyle buluşturuyor.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE) bağlı olarak kurulan Sevk ve İdare Yüksek Okulunun (SİYO) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "SİYO ile Gelen Kültür" belgeseli izleyiciyle buluştu.

1974'te kurulan ve 1982'de kapatılan SİYO'daki eğitim ortamı ve burada öğrenim görenlerin birbirleriyle kurdukları dostluk bağlarının işlendiği "SİYO ile Gelen Kültür" belgeselinin ilk gösterimi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Yönetmenliğini ve metin yazarlığını Ayhan Özvatan'ın yaptığı belgeselin galasına, çok sayıda SİYO mezununun yanı sıra sanatseverler de katıldı.

Okulun kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında hazırlanan belgeselde, SİYO'nun oluşturduğu kültür ortamı, sahip olduğu eğitim-öğretim düzeyi ile okul anıları ele alındı.

Belgeselde ayrıca SİYO öğretmenlerinin ve öğrencilerinin röportajlarına da yer verildi.

Belgesel gösteriminin ardından projede emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Programda konuşan Ayhan Özvatan, kendilerini bir araya getiren etkenin, karşılıksız sevgi ve saygıyla başlayan ilişkiler düzeni olduğunu ve bu durumu ise SİYO'da aldıkları temel eğitimin oluşturduğunu söyledi.

SİYO'nun kapatılmasının ardından herkeste "Bir daha görüşemeyiz" düşüncesinin hakim olmasına rağmen bunun aksinin gerçekleştiğini ifade eden Özvatan, 50 yıldır birbirlerinden kopmadıklarını ve bundan da çok keyif aldıklarını anlattı.

Belgeselin yapımı için tüm SİYO'lulardan destek aldıklarını belirten Özvatan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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