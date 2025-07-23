Orman Yangınında Şehit Olanlar İçin Taziye Mesajları Yağdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasiler, orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'DAN TAZİYE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı taziye mesajında, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kahraman orman işçimizin acı haberini derin bir teessürle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'DEN TAZİYE MESAJI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, taziye mesajında şunları söyledi:

"Seyitgazi'de çıkan orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

BAKAN TUNÇ: YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, "Eskişehir'de ormanlarımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kahraman orman çalışanlarımız ve AKUT gönüllülerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.