Siyasi ve Spor Etkinlikleri Yoğun Gündem: CHP'nin Kuruluş Yılı ve Voleybol Finali
Bugün, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanları toplantıları ve CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yapılacak. Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşırken, A Milli Futbol Takımı da İspanya ile maç yapacak.
10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Genel Merkezi'nde, İl Eş başkanları toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
10.30 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eymir'de düzenlenecek 102. Yıl Koşusu'na ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı Vedat Dalokay Parkı'nda 18 sanatçının yer alacağı, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
15.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Kalamış Atatürk Parkı'nda, milli maç heyecanı canlı yayında izlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/İSTANBUL)
21.45 - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek. (KONYA)