Siyasi ve Kültürel Gelişmeler: Günlük Özet

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın ve İzmir il kongrelerine katılırken, Gazze'deki ateşkes süreci ve Kocaeli'deki iş kazası gibi olaylar dikkat çekiyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın ve İzmir il kongrelerine katılacak.

(Aydın/11.30/İzmir/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kocaeli)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Selanik Atatürk Evi'nin açılışını yapacak. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katılacak.

(Selanik)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor, Kocaelispor-Galatasaray ve Samsunspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor, Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor ve Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sona erecek.

(Erzurum/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Glint Manisa Basket-Trabzonspor, Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic-Mersinspor ve Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Manisa/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

6- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

(Bursa/16.00)

7- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Depsaş Enerji-Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen yirmi birinci ayağı Sao Paulo Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/19.00)

***

Kaynak: AA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
