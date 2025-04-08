Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları Gündemde

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak, 2025-2026 eylem planlarının onaylanması, Ortak Bakanlar Deklarasyonu ve mutabakat zaptlarının imzalanmasının ardından basın toplantısında konuşacak.

(Astana)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak.

(İslamabad)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek.

(Sivas/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak.

(Aksaray/18.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları oynanacak. Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank müsabakaları yapılacak.

(İzmir/14.30/Antalya/17.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal-Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları oynanacak.

(Londra/Münih/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.