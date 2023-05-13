28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

AK Parti adına Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP adına Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Yeşil Sol Parti adına Eş Genel Başkan İbrahim Akın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Yıldırım, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin son 20 yılda yaptıklarını anlattı.

İktidarda oldukları süre içinde Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini, milli geliri 220 milyar dolardan 904 milyar dolara, kişi başı milli geliri 3 bin 200 dolardan 10 bin 600 dolar seviyesine yükselttiklerini söyleyen Yıldırım, "Altyapıda Türkiye'yi 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselttik. Yani yollarda, hava yollarında, demir yollarında çığır açtık." dedi.

Yıldırım, eğitimde reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarını, derslik, öğretmen ve üniversite sayılarını artırdıklarını belirterek dış politikada ülkenin itibarını artıracak kararlar aldıklarını kaydetti.

Karadeniz'deki doğal gaz, Cudi ve Gabar dağlarındaki petrol keşiflerini hatırlatan Yıldırım, köprü, otoyol, yüksek hızlı tren hattı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk günden itibaren terör örgütleri PKK ve FETÖ ile terör örgütlerini koruyan Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini ifade ederek, "Bu, ülkemiz açısından, 20 yılda terörde elde ettiğimiz kazanımlar açısından fevkalade büyük bir tehlikedir. Ülkemizin huzura, istikrara, daha fazla büyümeye ihtiyacı var. Onun için terörün bir daha ülkemize gelmemesi esastır. O bakımdan yapılacak seçim hayati öneme sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, yetkinin Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine verilmesi halinde gerçekleştirecekleri hedefleri anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yıllık yüzde 5,5 büyümeyi gerçekleştireceğiz. Milli gelirimizi 1,5 trilyon doların üzerine çıkaracağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 10 bin 600 dolardan 16 bin dolar çıkaracağız. Gelecek 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturacağız. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka vasıtasıyla iş kurmak isteyen gençlerimize faizsiz, uzun vadeli krediler vereceğiz. Her ailede mutlaka bir çalışanın olmasını sağlayacağız. Kamuya girişlerde mülakatı tamamen kaldıracağız, KPSS ile girişi esas alacağız."

Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin devletten temizlenmesi gerektiği için mülakatın bugüne kadar kaldırılmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, vatandaşların nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini düşünerek oylarını vereceklerini söyledi.

Vatandaşların yıllarca alın teri dökmesine rağmen yoksullaştığını belirten Böke, "Tek kişinin her şeyi ben bilirim inadıyla hepimizi yoksullaştırdığı bu düzen devam mı etsin yoksa işi bilenlerin ortak doğruyu bulduğu, hep birlikte zenginleştiğimiz bir düzen mi kuralım? Yarın sandıkta bu sorulara yanıt vereceksin." dedi.

Böke, gençlerin gelecekleri için kaygılı olduklarını dile getirerek, "Torpile dayanan bugünün adaletsiz düzeni mi devam etsin yoksa yeteneğimiz, bilgimiz, emeğimizle var olduğumuz bir düzen mi kuralım? 5 yerden 5 maaş alanların düzeni mi sürsün yoksa herkesin hakkını aldığı adaletli bir düzen mi kuralım?" ifadelerini kullandı.

İşçi ve öğretmenlerin iyi ücretlerle çalıştığı, kadınların hiçbir baskıya maruz kalmadan özgürce yaşadığı bir düzen kurmak için sandığa gideceğini anlatan Böke, şöyle devam etti:

"Sevgili halkımız, hayal ettiğimiz huzuru, refahı, bolluğu, neşeyi, umudu sandıkta kullanacağımız oylarımızla hep birlikte var edebiliriz, hep birlikte değiştirebiliriz. Bizler hazırız, herkesin kendini eşit, özgür, ferah, mutlu, huzurlu hissettiği bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Yok edilen adaleti, her alanda inşa edeceğimiz bir ülkeyi kurmaya hazırız. Liyakatsiz atamalarla çalışmaz hale gelen devleti, liyakatli kadrolarla milletin hizmetkarı kılacağımız bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Eğitim sistemimizi siyasetin malzemesi olmaktan kurtarmaya hazırız."

Böke, afetlere her zaman hazır, herkesin güvenli konutlarda yaşadığı bir ülke kurmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Binlerce vatandaş sokakta yatarken Kızılay'ın parayla çadır satmadığı bir Türkiye'yi kurmaya hazırız." dedi.

Devletin herkesin yanında olduğu, enflasyonun düştüğü, milli gelirin arttığı, herkesin kimliğini, dinini, inancını, değerlerini özgürce yaşadığı bir ülke kuracaklarını anlatan Böke, "Sevgili Türkiye, hayal ettiğin ülkeyi hep birlikte kurmak için hazırız. Alanında uzman, bu ülkenin yetiştirdiği geniş ve zengin bir kadroyla Türkiye'nin her meselesini, her sorununu tek tek ele aldık. Halkımızla buluştuk, dertleştik, dersimizi çalıştık, gerçekçi, hızlı sonuç verecek reçetelerimizi hazırladık." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkan İbrahim Akın, 100'üncü yıl vesilesiyle demokratik cumhuriyet taleplerini çok daha gür dillendirdiklerini söyleyerek, "100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyet ne yazık ki demokrasiyle buluşamadı. Bu demokrasi, yoksulluğu pek çok toplumsal sorunu doğurdu. Kürt sorunu, bu sorunların en büyüğüdür. Kürt sorunu aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Kürt sorununun çözümü için Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak zorundadır. Demokratik cumhuriyet ile tüm etnik, kültürel kimliklerin ve inançların eşit ve özgür olarak bir arada var olduğu, varlıkların anayasal güvence altına alındığı bir düzen kuracağız. Bu düzende erkek egemenliği, doğa talanı, emek sömürüsü asla var olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün krizlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklandığını belirten Akın, "Derin ekonomik kriz, tüm toplumu açlığa, sefalete, işsizliğe, yüksek enflasyona, geçim derdine mahkum etmiştir." ifadesini kullandı.

Akın, tek bir oyun dahi boşa gitmemesi gerektiğini söyleyerek, "Oy pusulasında ağacı gördüğümüz yerin altına 'evet' mührünü basarak felaket iktidarını göndereceğiz." dedi.