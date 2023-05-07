Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Millet Partisi adına Genel Başkan Cuma Nacar, Sol Parti adına parti üyesi Deniz Soydan, Genç Parti adına parti sözcüsü Metin Altmışkara 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Cuma Nacar, Millet Partisi için siyasetin çıkar, koltuk, şan, şöhret, makam aracı değil insana, devlete ve bütün dünyaya hizmet aracı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta haksız, adaletsiz, hukuksuz bir seçime gittiğini ifade eden Nacar, "Bu seçim bir oyla kaderimizi etkileyecek seçimdir. Seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de seni ucuz ve kolay kurtuluş yollarına davet edenlere aldanma. Depreme 'asrın büyük deprem felaketi' dediler ama aslında en büyük felaket asrın cehaleti, acizliği ve yönetimsizliğidir." diye konuştu.

Nacar, seçmenlere Millet Partisi ile muhteşem Türkiye'nin kilometre taşlarını birlikte döşeme çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Millet Partisi hazine yağmasına bulaşmadan, yetim malına el uzatmadan kendi üyelerinin helal ve meşru kazançlarıyla bıkmadan, usanmadan çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Sen de vereceğin bir oyla çabalarımızı bereketlendir, Millet Partisini güçlendir. Vatandaşlarımızı hayat pahalılığına ezdirenler, çalışan nüfusun yarısından fazlasını asgari ücrete ve büyük bir kısmını da yardıma mahkum edenler ekonominin ayarlarıyla oynayıp dar ve sabit gelirlileri, ev hanımlarını, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en temel gıda maddeleri olan et ve süt ürünlerine ulaşamaz hale getirmişlerdir."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Anayasa değişikliğine Millet Partisinin "hayır" oyu verdiğini hatırlatan Nacar, "Bugün bu hayır oyunun isabeti bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getireceklerini savunan masa ittifakı ise Cumhur İttifakı gibi birçok yönlerden hastalıklı ve sakattır. Sevgili gençler ve saygıdeğer vatandaşlar geliniz hep birlikte Gazi Mecliste demokratik çoğulcu parlamenter hükümet sistemine geçiş yolunu açalım." ifadelerini kullandı.

"Gelin hayallerimize, geleceğimize birlikte sahip çıkalım"

Sol Parti üyesi Deniz Soydan, AK Parti'nin en çok gençleri ezdiğini, umutlarını kırdığını, birçok gencin geleceğini yurt dışında aramak zorunda kaldığını, ODTÜ mühendislik öğrencisi olarak bütün üniversite öğrencileri gibi barınma, ulaşım, yemek ve kitap almada pek çok sorunla karşılaştığını ifade etti.

Kendi geleceği, arkadaşları ve memleketi için hayalleri olduğunu vurgulayan Soydan, şöyle konuştu:

"Bir hayalim var üniversitem özgür olsun, rektörü atanmış değil seçilmiş olsun, baharda da şenliği olsun. Herkes parasız barınabilsin, parasız eğitim alabilsin. Bir hayalim var yurt dışındaki bütün arkadaşlarımız memleketine geri dönebilirsin. Hepimiz emeğimizin karşılığı olan nitelikli işler bulalım. Bir hayalim var stadyumunda devrim yazan, bağımsızlık için mücadele eden Denizlerin, Ulaşların okulunda memleketini seven devrimci bir öğrenci olarak ülkemi bağımsız bir ülke olarak görebileyim."

Soydan, Sol Partiyi seçtiği için kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Gelin hayallerimize, geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Gelin 21 yıllık karanlığı bitirmek için cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na verelim. Hayallerimizi gerçekleştirmek, umutlarımızı büyütmek, bu memleketi kurtarabilmek için parlamentoda da Sol Partiyi seçelim." ifadelerini kullandı.

"HAYTEK'e 100 milyar avro yatırım ayrıldı"

Genç Parti Sözcüsü Metin Altmışkara, konuşmasında, Genç Partinin bu seçimlerde siyaset dedikoduları, taht kavgaları ile değil Türkiye için projeleriyle yer aldığını söyledi.

Genç Partinin ve Cem Uzan'ın vatandaşlık projesi, depremzedelere yönelik proje, Benim Çiftçim Benim Köylüm Projesi, HAYTEK Projesi, asgari ücret, emekli maaşı ve ÖTV indirimine yönelik projeleri olduğunu ifade eden Altmışkara, doğuştan Türk vatandaşı ve 18 yaşını dolduran herkese 10 bin avro vatandaşlık parası vereceklerini, bu paranın 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yaş gününde vatandaşların banka hesabına yatacağını dile getirdi.

Genç Partinin tarım için 100 milyar avro ayırdığını, yüksek teknoloji HAYTEK'e yönelik de yatırım yapacaklarını aktaran Altmışkara, "Robotix, silikon çip, yapay zeka, solar panel, güneş panelleri, yüksek dayanıklı piller gibi şu anda dünyada gelişen teknolojiler için siz Türkiye'nin gençlerinin geleceğini inşa etmek için HAYTEK'e 100 milyar avro yatırım ayrıldı. Cem Uzan'ı, Genç Partiyi Meclise gönder, 100 milyar avroyu kap." diye konuştu.

Altmışkara, partisinin işçi, emekli ve mağdurlara yönelik vaatlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Asgari ücret avro endeksli olacak ve 1000 avro olacak. Son 20 senenin bozuk düzeninin adalet mağdurları için genel af çıkaracağız. Katiller, tecavüzcüler ve cinsel suçlar hariç. ÖTV konusunda ise bazı içeceklerde ÖTV kalkacak. Ayrıca kimseye nasıl yaşayacağı dayatılmayacak. Ey gençler Cem Uzan'ı Genç Partiyi Meclise gönder. Genç Parti oy pusulasının 6'ncı sırasında seçimlere katılıyor. Geleceğinize bir şans verin, oyununuzu Genç Partiye verin. 20 yıldır aynı muhalefet, aynı iktidar. Tepkinizi gösterin, değiştirin. Mutlu, umutlu bir Türkiye için Genç Partiyi Meclise gönderin."