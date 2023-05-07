Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Hak ve Özgürlükler Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Arif Sevinç, Adalet Birlik Partisi adına Genel Başkan İrfan Uzun, Memleket Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Sevinç, Kürtçe yaptığı konuşmada, seçime katılan 24 parti arasında Kürtlerin temel haklarının tanınmasını savunan tek partinin Hak-Par olduğunu belirterek, "Federasyon isteyen parti Hak-Par'dır." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 13 ilin büyük zarar gördüğünü ifade eden Sevinç, hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gideceğini ve parti olarak kendilerinin de bu seçime katılacağını hatırlatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ekonomik durum çok kötü halde. Halk işsizlikten perişan halde ve bu durumdan yakınmakta, bu işin hemen çözülmesini istiyor. Acaba ekonominin bozulmasının başlıca sebebi nedir, çaresi nedir? Biz Hak Par olarak her zaman söyleriz, Türkiye'nin en büyük, en başlıca sorunu Kürt sorunudur. Ekonomik sorunun nedeni de Kürt sorunudur."

Sevinç, ülkenin sorunları ne kadar büyük olsa da çözümü bulunduğunu söyledi.

Sevinç, şöyle konuştu:

"Ey Kürtler, bu seçime katılan 24 parti arasında Kürtlerin temel haklarının tanınmasını savunan tek parti Hak-Par'dır. Federasyon isteyen parti Hak-Par'dır. Aynı zamanda Hak-Par inanç ve fikir özgürlüğünü de savunur. Herkes kim olursa olsun dinsel ve mezhepsel inançlarını özgürce yaşayabilsin. Hiç kimseye ayrımcılık ve haksızlık yapılmasın. Bu kapsamda Alevilik sorunu da ki bu ülkede 20 milyona yakın nüfusları vardır, çözülür. Yani demokrasi barış ve özgürlüğü gerçekten isteyen parti Hak-Par'dır. Hak-Par seçim pusulasında 2. sıradadır."

Adalet Birlik Partisi

Adalet Birlik Partisi Başkanı Uzun, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların desteğini istedi.

Partisinin projelerini anlatan Uzun, Türkiye'yi kadınlar için en iyi ülke haline getireceklerini, erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmalarını istediklerini söyledi.

Büyük şirketlerin yönetim kurullarında en az yüzde 40 kadın olması gerektiğini ifade eden Uzun, şunları kaydetti.

"Ülkemizin geleceğinin ve kültürünün yapacaklarımız açısından çok büyük etkileri olacaktır. Yıllık izinler, evlendiğinizde 15 gün balayı izniniz olacak. 8 hafta ücretli izin kullanabileceksin. 17 gün resmi bayram tatili, Aralık ayında 13. maaş devlet tarafından Hazineden her vatandaşa eşit olarak, en yüksek devlet memuru maaşı aylığı üzerinden verilecek. Haftada 36 saat çalışma yapılacak ve işten çıkış saati 16.00 olacak. Haftalık tatil günlerini cuma, cumartesi ve pazar olarak düzenleyeceğiz."

Uzun, merkezi sınav sistemini kaldırmayı planladıklarını kaydetti.

İrfan Uzun, "Geldiğimizde özel okulların tamamını yasayla devlet okuluna çevireceğiz. Eğitimi ticaret olmaktan çıkartacağız. Devlet okullarını özel okulların üzerinde eğitim veren kurumlar haline getireceğiz. Vereceğimiz eğitim çocuklarımızın ne istediği ve gelecekten beklentileri üzerine kurgulanacak." dedi.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını, kiracının mal sahibine yüzde 10 vergi kesintisi yapılarak ödenmesi gerektiğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Kirayı ödemeyen kiracılar için sigorta acenteleri üzerinden kira sigortası yapılacak. Her mal sahibi binasının sigortasını yapmak zorunda kalacak ve yerel acenteler tarafından otokontrol yapılacak. Kiraların belirlenmesi metrekare üzerinden otomatik e-Devletten belirlenecek. Kira artışı e-Devlet tarafından ve devlet tarafından belirlenecek."

Memleket Partisi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayan, parti olarak bu seçim döneminde hem Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve 81 ildeki milletvekili adayları ile vatandaşların oylarına talip olduklarını ifade etti.

Sayan, partilerinin ilkelerine bağlı kalarak, tek başına seçime girme kararı aldığını belirterek, "Memleket Partisi, 'ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket' diyerek yola çıktı ve Türkiye'ye üçüncü bir seçeneği Atatürk'ün yolunu sundu. Bugün her iki ittifakta Türkiye'nin yaralarına merhem olmaktan çok uzaktır. Biz partimizle ve cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'nin sorunlarını iyi analiz ediyor ve projelerimizle Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini, ayrımcılığa karşı çıktıklarını aktaran Sayan, doğayı ve çevreyi merkeze koyarak hareket ettiklerini bildirdi.

"Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olarak duruşumuzu belirliyoruz. Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımızla halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet etmek için gün sayıyoruz. Çünkü görüyoruz, 21 yıldır iktidarda bulunanlar, ülkenin hiçbir temel sorununu çözememiş, içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşindedir." ifadelerini kullanan Sayan, akıl, adalet ve ahlakı her alanda önceleyerek Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.

Sayan, yargıda gerekli düzenleme ve reformların derhal yapılmasını istediklerini vurgulayarak, "Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecek, hakim güvencesi mutlaka sağlanacaktır. Bağımsız etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, adalet bakan ve bakan yardımcısı bu kurulda yer almayacaktır." şeklinde konuştu.

Temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışının partileri için esas olduğunu kaydeden Sayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medya özgürleştirilecektir. Tüm terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir. Devlet yönetiminde kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu personeli seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat, ehliyet ve kariyer anayasamız olacak, kayırmacılığa son verilecektir. Ekonomide zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalara son verilecektir. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek, yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir."