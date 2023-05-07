Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Ak Parti adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TİP adına Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Vatan Partisi adına Genel Sekreter Özgür Bursalı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Kurtulmuş, 14 Mayıs'ın Türk siyasi tarihi bakımından fevkalade önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'de eski Başbakan Adnan Menderes'in arkasında kilitlenip, destek vererek "Yeter söz milletindir" sloganı etrafında bütünleştiğini ve tek parti dönemini geride bıraktığını kaydeden Kurtulmuş, böylece Türkiye'nin tek parti döneminde yaşadığı zulümlerin, haksızlıkların ortadan kalktığını ve çok partili siyasi hayata geçişin hızlı bir şekilde sağlandığını söyledi.

Kurtulmuş, 1950'nin 14 Mayıs'ından şimdi 2023'ün 14 Mayıs'ına gelindiğini ve bu 73 yıllık süre içinde Türkiye'nin büyük mesafe katettiğini aktararak, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'ye fevkalade büyük hizmetler ve eserler kazandırıldığını dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle birlikte Türkiye'nin hazırlamış olduğu bu altyapının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar milletin oylarıyla açılacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıdır. Bu bakımdan önümüzdeki seçim aslında sadece kimin cumhurbaşkanı, sadece kimlerin milletvekili olacağının tespit edileceği bir seçim olmanın çok ötesinde Türkiye'nin bir istikamet ve yön tayini seçimidir." diye konuştu.

"Vatandaşların alım gücünü artıracak her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz"

Kurtulmuş, çekilen sıkıntıları çözmek için gayret ettiklerini ve enflasyonla mücadelenin birinci öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların alım gücünü artıracak her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve Ak Parti'nin yeniden hükümet olarak devam etmesi durumunda yapılacak hizmetlere değinen Kurtulmuş, şu vaatleri sıraladı:

"Dijital Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Bu bankayla gençlerimizi ya iş kurarken ya da evlenme süreçlerinde onlara faizsiz krediler verme imkanına kavuşturacağız. Ayrıca yine güçlü bir aile yapısının oluşabilmesi için her aileye en az bir istihdamın sağlandığı ekonomik performansı hiç şüphesiz hep beraber ortaya koyacağız. Yine aile bazlı vatandaşlık maaşıyla ailelerimizin ortalama maaş seviyesinin altına düşmemesi için özel gayret sarf edeceğiz.

Ayrıca toplumun en temel unsurlarından birisi olan ev hanımlarına da emeklilik müjdesini bu seçim beyannamemizde açıkça ifade ettik. Önemli bir vaadimiz de ev hanımlarına emeklilik hakkını tanımamızdır. Hatta ev hanımlarını aynen milletvekilleri gibi yıpranma payını da hesap ederek daha erken yaşta emekli olma imkanlarını sağlıyoruz."

"Erdoğan yeniden seçilecek, AK Parti açık ara birinci parti olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında dünyada rol belirleyen güçlü bir Türkiye'nin yürüyüşüne hep beraber şahitlik edeceğiz. Bunun için bu tarihi dönüm noktasında vatandaşlarımızın bu yürüyüşe destek olacaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamında sandıklar açıldığında sadece sandıklar değil, Türkiye Yüzyılı'nın da kapıları sonuna kadar açılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla yeniden seçilecek, AK Parti açık ara birinci parti, Cumhur İttifakı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci ittifakı olacaktır."

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) adına konuşan Parti Sözcüsü Kadıgil de partisinin, kadınlardan çalınan her şeyi almak ve onların hak ettiği geleceği kurmak için çalışacağını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki böyle yaşamak zorunda değilsin, böyle yaşamak zorunda değiliz." dedi.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede kadınların bir gün olsun denize girmeden yaşlanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Kadıgil, "'Yapamazsın diyenlere' inat, sana söz başaracağız. Kirayı düşünmekten uykularının kaçmadığı, ilk depremde başına yıkılmayacağını bildiğin evinde, elektriğin, suyun, doğal gazın, internetin ve tüm eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu mutlu bir yaşam kuracağız." diye konuştu.

Kadıgil, kadın düşmanlığına, kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine karşı savaşacaklarını belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönecek, dönmemek için kırk takla atacak olanların karşısına duvar olup dikileceğiz." şeklinde konuştu.

Vatan Partisi

Vatan Partisi adına konuşan Genel Sekreter Bursalı da Meclis koltuklarında sefa sürmek için değil, zorlukların üzerine yürümek için sorumluluk istediklerini, gençliğe hayal değil, iş dağıtacaklarını söyledi.

Gençliği milli devrimci kültürle donatacaklarını aktaran Bursalı, "LBGT propagandasına geçit yok. Batı emperyalizmi toplumumuzu parçalamak için alfabede harf bırakmadı. Yeni cinsiyetler icat eden, çocuklarımızı istismar eden, gençlerimizi milli değerlerimizden koparan, aileyi dağıtan LGBT dayatmasına karşı mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özgür Bursalı, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Türkiye'deki sorunlara çözüm olamayacağını, bu yüzden Meclis'e Doğu Perinçek ve Vatan Partisi'nin lazım olduğunu savundu.