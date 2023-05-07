Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir ile Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçimler öncesinde son derece önemli stratejik bir karar alarak, ülke, millet ve devlet için Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girdiklerini ifade eden Erbakan, Millet İttifakı'nın Türkiye'de iktidar olmaması adına bu kararı aldıklarını söyledi.

"Millet İttifakı'nın, inancımıza, milli ve manevi değerlerimize aykırı, inanç özgürlüğümüzü ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit eden söylemlerine bakarak bu zihniyetin iktidarına vesile olmamak üzere Cumhur İttifakı'nda yer aldık." diyen Erbakan, Millet İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı ve yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan sisteminin dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir sistem olduğunu belirtti.

Erbakan, bu yapının ülke bürokrasisine ağır yükler getireceğini, ülke yönetimini kaosa sürükleyecek bir sistem olduğunu dile getirdi.

"Ekonomide üretim, istihdam ve ihracat odaklı olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortaklarının hayırlı işlerinde destek olmak, eksik veya hatalı gördükleri konularda yapıcı muhalefet ortaya koymak üzere Yeniden Refah Partisinin Mecliste olacağını vurgulayan Erbakan, şunları söyledi:

"Ak Parti ile yaptığımız ittifak protokolü sayesinde, milli görüşün efsane hizmetlerini yeniden yaşatacağımıza inanıyoruz. Ekonomide üretim, istihdam ve ihracat odaklı olacağız. Üniversite mezunu 1,5 milyon gencimize iş olanakları oluşturacak, işsizlikle ilgili problemleri kısa sürede çözeceğiz. Milletimizin her ferdinin evine AŞ götürebileceği, çocuklarının isteklerini karşılayabileceği, geleceğini planlayabileceği bir maaş seviyesine ulaşmasını sağlayacağız. Denk bütçe uygulamasına geçerek kurumlarımızın borçlanmalarının önüne geçeceğiz. Kamunun kaynak ihtiyacının borçlanmaya gerek olmadan kurumlar arasında karşılanmasını sağlayacağız. Böylece faiz ödemelerini azaltmış olacak ve elde ettiğimiz tasarrufun vatandaşlarımıza harcanmasını sağlayacağız."

Erbakan, milli savunma sanayisinin son dönemde yaptığı ve kendilerinin de gurur duyduğu millileşme ve yerlileşme çalışmalarına en yüksek seviyede destek olacaklarını bildirdi.

Tarım üretimindeki tüm kotaları kaldıracaklarına, çiftçiye arazi desteğinin yanı sıra üretim desteği vereceklerine dikkati çeken Erbakan, köy yaşamını güçlendireceklerini, büyükşehir yasası ile mahalle haline gelen köylerin yeniden köy statüsü kazanmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm

Erbakan, depremden zarar gören illeri kısa sürede yeniden yaşanabilir şehirler haline getireceklerini, hayatı normalleştireceklerini, şehir planlaması ve kentsel dönüşüme önem vereceklerini anlattı.

"Yargıda güçlüyü değil haklıyı" üstün kılan bir sistemi getireceklerine işaret eden Erbakan, "Aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaları aile bütünlüğünü esas alacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Aile yapımızı derinden sarsacak bir tehlike olarak gördüğümüz LGBT derneklerinin tamamını kapatacağız. Kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarının önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Erbakan, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak, hakkaniyetli ve kademeli bir vergi sistemi getirmek adına geniş çaplı bir vergi reformu yapılması için Mecliste mücadele edeceklerini aktardı.

Milli eğitim sistemi ve müfredatında yapacakları yeni düzenlemelerle ahlaki değerleri yüksek nesiller yetiştireceklerini kaydeden Erbakan, "Meslek liselerimizin kalitesini arttırarak gençlerimizin bu liselerden meslek sahibi olarak mezun olmalarını sağlayacağız. Diplomalı işsizlik sorununu böylece çözüme kavuşturacağız. Manevi kalkınma olmadan, maddi kalkınma olmaz şiarından hareketle gençlerimizin manevi kalkınmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Gençlerimizi uyuşturucu, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutacağız." dedi.

Fatih Erbakan, tüm çalışan ve emeklileri yaşanabilir maaş seviyelerine ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve birçok meslek grubunun maaş ve özlük haklarını iyileştireceklerini, kamuya alımlarda mülakatları kaldıracaklarını söyledi.

İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir, Ak Parti'nin yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğini söyleyerek iktidar olduğunu anımsattı.

"Acaba geçirdiğimiz 21 yılda iktidar gerçekten yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele etti mi?" diye soran Aydemir, şöyle devam etti:

"Yoksa yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluğu iktidarı sürdürmek için mi kullandı? Yolsuzlukla mücadele edeceğini söyleyen AK Parti iktidarı yolsuzluktan beslenir hale geldi. İhalelerin şeffaf olmayan şekilde yapıldığını ve yandaş müteahhit ve iş adamlarına verildiğini bilmeyen yok. Yolsuzluklar sonucunda hem ülkemizin uluslararası alanda itibarı zedelendi hem de yolsuzlukla mücadelede 2002'nin gerisine düştük. Yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 101'inci sırada."

Ülkede 2017 referandumuyla parlamenter sistem yerine "Türk tipi başkanlık" sistemine geçildiğini ifade eden Aydemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiçbir denge ve kontrol mekanizmasının bırakılmadığı, dünyada eşi ve benzeri olmayan bu sisteme, daha doğrusu sistemsizliğe 'Türk tipi başkanlık' dediler. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişiye bağlı hale geldi. Biz de her türlü keyfiliğe, kuralsızlığa ve hukuksuzluğa şahit olan bu sisteme tek adam sistemi, ucube sistem dedik. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ve ahlaki çöküşün, hukuksuzluğun, beceriksizliğin en büyük sebebi bu ucube sistem, tek adam yönetimidir."

Aydemir, enflasyonda Avrupa'nın birinci, dünyanın onuncu ülkesi olduklarını, tarım ülkesi olan Türkiye'nin dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip beşinci ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

AK Parti'nin yoksulluğu bitirme vaadiyle iktidara geldiğini söyleyen Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"TÜİK'in açıkladığı yanlış enflasyon verileri hepimizi yoksullaştırdı. Hepimizin satın alma gücü düştü. Bu iktidar çalışan yoksullar üretti. Vatandaşlarımız artık beslenmiyor, sadece doyuyorlar. AK Parti, vatandaşları yardıma muhtaç bırakarak kendi iktidarını uzatabilmeyi stratejik bir amaç olarak seçmiştir. İşte tam da burada Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki temel fark ortaya çıkmaktadır. Millet İttifakı yoksulluğu ortadan kaldıracak, politika setini gayet açık biçimde ortaya koymuştur. Yoksulluğun nesiller arası geçişini engelleyeceğiz. Yoksulun çocuğu da yoksul olmayacak. Parti üyeliği veya bir partiye yakınlık, uzaklık, sosyal yardımların verilmesinde bir kriter olarak uygulanmayacak. Sosyal yardımları insan onurunu zedelemeyecek şekilde hak temelli olarak vereceğiz. AK Parti'nin 20 yıldır kasıtlı olarak yapmadığı gelir desteği modelini uygulayacağız. Geliri belirli düzeyin altındaki ailelerin gelirlerini insan onuruna yaraşır seviyeye yükselteceğiz. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. AK Parti'nin 21 yılda yapamadığını veya yapmadığını biz yapacağız. Yasakları kaldıracağız, yolsuzluğu önleyeceğiz ve yoksulluğu bitireceğiz. Bunun için ülkeyi tek adam rejiminden kurtararak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak şeffaf, hesap veren, yolsuzluklardan uzak ve ortak aklın hakim olduğu bir iktidar olacağız."

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için vatandaşlardan oy isteyen Aydemir, "14 Mayıs seçimi sadece bizim değil torunlarımızın da nasıl bir Türkiye'de yaşayacağını belirleme seçimi olacak. Bu seçimde, 15 Mayıs'ta nasıl bir sabaha uyanacağınıza karar vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut da seçimlerin en sağından en soluna kadar Amerikan devşirmesi, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kuklalarından oluşan emperyalizm cephesi ile antiemperyalizm cephesi arasında olacağını söyledi.

Antiemperyalizm cephesinde kendilerinin olduğunu anlatan Ankut, şöyle konuştu:

"Sadece biz varız, HKP var. Halkımızı, vatanımızı düşünen ve savunan sadece biz varız. Yapayalnızız, bir başımızayız. Bizim düşmanımız ABD emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir. 1967'den bu yana emperyalist yerli yabancı düşmanlar cephesini hiç gözümüzü ayırmadan izledik, gözledik ve ona karşı bütün imkan ve gücümüzle mücadele ettik, savaştık. Bugün de aynı şekilde savaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de namuslu ve gerçek devrimciliğin, yurtseverliğin, halk severliğin birinci şartı bu düşman cepheyi aynen bizim gibi görmek, kavramak ve ona karşı savaşta mevzi almaktır.

14 Mayıs'taki seçim antiemperyalist halk kurtuluş savaşçıları cephesiyle, emperyalizm, onun NATO'su ve Türkiye'deki uşakları, piyonları ve kuklalarının oluşturduğu satılmışlar cephesi arasındaki bir seçim olacaktır. Zafere ulaşıncaya kadar insanlık düşmanı ABD hayduduyla ve onun yerli iş birlikçileriyle savaşımız sürecektir."