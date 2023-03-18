Siyasi Partilerin Cumhurbaşkanı Adayları 23 Mart'a Kadar Mal Bildiriminde Bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının 19-23 Mart'ta, seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarının ise 19-20 Mart'ta mal bildiriminde bulunmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının 19- 23 Mart'ta, seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarının ise 19-20 Mart'ta mal bildiriminde bulunmasına karar verdi.

YSK'nın, Cumhurbaşkanı adaylarının mal bildirimlerine ilişkin genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, siyasi partilerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19 ile 23 Mart günleri arasında, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19 ile 20 Mart günleri arasında mal bildiriminde bulunacak.