Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve A Milli Takımın Maç Programı

Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve A Milli Takımın Maç Programı
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DEVA, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri bayram dolayısıyla genel merkezlerinde ziyaretlerde bulunacak. Ayrıca, CHP Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı da 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ABD ile karşılaşacak.

09.15 - 14.00 - DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel merkezlerinde siyasi partilerin temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - CHP Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

22.40 - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde karşı karşıya gelecek. (EAST HARTFORD)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel
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