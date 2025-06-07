Siyasi Partilerden Bayram Ziyaretleri ve A Milli Takımın Maç Programı
DEVA, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri bayram dolayısıyla genel merkezlerinde ziyaretlerde bulunacak. Ayrıca, CHP Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı da 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ABD ile karşılaşacak.
09.15 - 14.00 - DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel merkezlerinde siyasi partilerin temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
12.00 - CHP Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
22.40 - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde karşı karşıya gelecek. (EAST HARTFORD)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA / Güncel