Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

ANKARA'da Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı. AK Parti heyeti, bayramlaşma için gelen parti heyetlerine çikolata ve baklava ikram etti.

CHP heyeti sonrasında İYİ Parti, BBP, DP, MHP ve Saadet Partisi heyetleri ile bayramlaştı.