Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... Deva Partisi ve Gelecek Partisi Heyetleri, CHP Heyetinin Bayramını Kutladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı başkanlığındaki DEVA Partisi heyeti ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün başkanlığındaki Gelecek Partisi heyeti; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyetinin bayramını kutladı. Bayram ziyaretlerinin gündeminde erken seçim ve ekonomik kriz vardı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat, Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar; bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DEVA Partisi heyetini; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları MYK Üyesi Necla Kacan, Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitoğ kabul etti.

Ziyaretin gündeminde seçim ve ekonomik kriz vardı.

DEVA Partili Çanakcı, "Sandık göründüğü anda işlerin düzeldiğini göreceğiz. Hükümetin attığı adımlardan dolayı değil hükümetin sandıkta değişeceğine olan inancın güvenin sağlamlaşmasından ve yakınlaşmasından dolayı olacak" dedi. Çanakcı, "Bu kadar yaygın derin bir fakirleşme yoksullaşma hayat pahalılığı alım gücünde erime yaşanmadı Türkiye'de" diye konuştu.

Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Bahattin Meral, Parti Yönetim Kurulu üyesi Hacer Filikçi Akın, Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kırboğa; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyetinin bayramını kutladı.

Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, "Biz bugün çok keyif aldık ziyaretlerimizden. Bazen kendi sert atmosferinde karşılıklı restleşmelerimiz olan partilerle bugün memleket meseleleri ile ilgili istişarelerde bulunduk. En azından sadece bunu bayramlar özelinde bile yaşatmak mümkün. Ama bu olgunluğu tabi iktidar partisinden de insan beklemiyor değil açıkçası. Asıl onların Türkiye'yi yöneten irade olarak bu olgunluğu sergilemesi gerekir. Bir örneklik teşkil etmesi gerekir ama maalesef bunu görmek mümkün olmadı" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de "Bütün siyasi görüşleri her kesimin kendi temsil edebileceği görüşleri ağırlaması ve karşı ziyarette bulunması gerektiğini düşünüyoruz biz de. Biz de CHP olarak 17 siyasi partiyi bugün hem misafir ediyoruz hem de 17 partiye ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ün ile Süllü arasındaki sohbette erken seçim tartışmaları da gündeme geldi.

Gelecek Partili Ün, partiler arası ziyaretlerde erken seçimin konuşulduğunu belirterek "Bütün partilerin erken seçim gündemi vardı. Olur mu olmaz mı diye. Çünkü iktidarın şu ekonomik koşullarda bu psikolojiyi daha fazla yönetebilmesi mümkün değil" dedi.

Süllü ise "Biz de tabi gelen konuklarımızla bu konuya girdik, bazı konuklarımızla. Ama ülkenin, tabi esas gündemi ekonomi üzerine bu kutuplaşmalar ayrışma siyaseti üzerine. Gelen siyasi partilerin özellikle eğilimlerine göre iktidar vekilleriyle biraz daha biz eleştirel olarak yaklaştık. Onlar savunma olarak yaklaştılar. Diğer muhalefet partisinden konuklarımızla da temsilcileriyle de tabi daha çok birliktelik, beraberlik…Vatandaş da bunu görmek istiyor aslında. Dolayısıyla altılı masanın da bu yönde oluşturduğu umut ülke açısından çok önemli" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde daha sonra parti içi bayramlaşma gerçekleştirildi.

ANKA / Güncel