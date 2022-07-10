Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… CHP ve İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

CHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, CHP heyetinin ziyaretinde; "Gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden milletimizin teveccühü ile milletimize hediye edeceğimiz günlere vesile olsun" dileğinde bulundu.

CHP ile İYİ Parti arasında Kurban bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; CHP'yi ziyaret etti. İYİ Parti heyetini, CHP Genel Merkezi'nde; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uygar Elitog karşıladı.

CHP Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun başkanlığındaki CHP heyeti de İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Heyetini, İYİ Parti Genel Merkezi'nde; İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Arslan ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan karşıladı.

İYİ Partili Sunat, ziyarette; "Ülkemiz için hayırlara vesile olsun bu bayram. İnşallah gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden milletimizin teveccühü ile milletimize hediye edeceğimiz günlere vesile olsun" dedi. CHP PM üyesi Pınar Uzun ise "Onun için çalışıyoruz, hep birlikte" karşılığını verdi.

ANKA / Güncel