Siyasi Partiler Arası Kurban Bayramı Kutlamaları

Siyasi Partiler Arası Kurban Bayramı Kutlamaları
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Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partiler, bayramlaşma etkinlikleri düzenleyerek bir araya gelecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti, çeşitli programlarla siyasi temsilcileri ağırlayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

Ak Parti Genel Merkezi'nde siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak, ardından teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.50-13.05/14.00)

MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-12.25)

İyi Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.15-15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçaabat, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı bayramlaşma törenlerine katılacak.

(Trabzon/10.30/12.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ??İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda karşılaşacak.

(East Hartford/22.40)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Pekin/10.00)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası ABD'li Coco Gauff karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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