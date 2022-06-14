SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLEN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel