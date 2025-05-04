Siyasi Parti Liderlerinden Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

Siyasi parti genel başkanları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı lanetleyerek, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terör ve şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşısında olduklarını vurgulayan Destici, "Özellikle siyaset kurumunda herkes sözünü söylemeli ve karşısındakinin fikrine de sözüne de saygı duymalıdır. Saldırının sebebi inşallah en kısa zamanda ortaya çıkarılır ve saldırgan hukuk önünde hak ettiği cezayı alır." ifadelerini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da Özel'e yönelik saldırıyı kınadı.

Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Aksakal, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların, hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyor, bu menfur ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da siyasetin yumrukla dizayn edilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı bireysel bir hezeyan olarak geçiştirilemez. Çünkü bu saldırı için planlanan yer ve zamanlama çok dikkat çekicidir. Sadece siyaseti değil, toplumsal huzuru da hedef alan bir provokasyon söz konusudur. Ülke siyasetine egemen olan kutuplaştırıcı ve ötekileştirici nefret dili, bu saldırının yegane sebebidir. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, menfur saldırıyı gerçekleştirenin hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum."

"En ağır yasal yaptırımlar uygulanmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Özel'in saldırıya uğramasının, siyasi ve toplumsal iklimin ne kadar bozulduğunun göstergesi olduğuna işaret ederek, saldırıyı kınadı.

Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu, "Bu tür eylemlerin failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğundadır. Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli ve en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır."

"Saldırganlığı ortadan kaldırmak siyasetin vazifesi"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu saldırıları asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. İnce, "Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır. Bu saldırının sorumluları bir an önce tespit edilerek yargı önünde hesap vermelidir." açıklamasında bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıya esef ediyorum. Sayın Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Siyasetçilerin böyle çirkin saldırılara maruz kalmasına imkan tanıyan toplumsal cinneti, ferdi saldırganlığı ortadan kaldırmayı siyasetin en mühim vazifelerinden biliyorum. Sayın Genel Başkana ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının açık bir provokasyon olarak değerlendirildiği belirtilerek, saldırıyı kınandı.