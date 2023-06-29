Siyasi parti heyetleri bayramlaştı

Siyasi partiler, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki CHP heyetini kabul etti. AK Parti'li Uygur, bayramların hoşgörü, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek, "Maalesef hoşgörünün zirve yaptığı dönemde, olumsuz hadiselerle de karşılaşıyoruz. Dün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te menfur bir saldırı gerçekleşti. Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde aslında milletimiz en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Her kritik süreçte biz 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sağduyusuyla inşallah açtık. Bütün bunlara inat, o güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan hiçbir şekildeki menfur hadise alıkoyamayacak. Önümüzdeki süreçte de Anayasamızla ilgili değişikliği, yine en geniş mutabakatla, en geniş uyuşmayla gerçekleştireceğimize olan inancımız tam" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Enes GEYİK- Elif ER- Murat BEKMEZCİ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ-Celal ATALAY-Alper ŞAŞMAZ

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ANKARA,