Siyasi parti genel başkanları, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

Saadet, Gelecek, Demokratik Sol Parti (DSP), HÜDA PAR, DEVA, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Memleket Partisi genel başkanları, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını lanetledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz bitmiştir artık. İsrail kana doymuyor, vahşete devam ediyor, dünya kamuoyu ise sadece seyrederek bu suça ortak oluyor. Sözde 'demokrasi ve insan hakları' diyen Batı ülkeleri ne zaman uyanacak acaba?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze'de bir kez daha hastane bombaladığını, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, "İslam dünyası da sadece kınayarak bu vebale ortak oluyor. Zalimin zulmüne engel olmak için Müslüman ülkeler ve Türkiye derhal harekete geçmelidir. Mazlumların uğradığı bu soykırıma son vermek için dünyayı ayağa kaldırmak hepimizin görevidir." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Hastane bombalamak da mı terörle mücadele? Gazze'de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail'i lanetliyorum. Bunun adı savaş suçudur, bunun adı katliamdır, bunun adı devlet terörüdür. Son nefesime kadar Filistinli kardeşlerimin yanındayım." açıklamasında bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bir hastaneyi hedef alan saldırısında en az 500 kişinin yaşamını yitirmesinin, savaşların da saygınlığını öldürdüğünü belirtti. Bunun, benzeri az görülen vahşetlerden biri olduğunu ifade eden Aksakal, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın gözü önünde gerçekleşen Gazze'deki bu saldırılar milliyeti ve inancı ne olursa olsun bütün insanlarca lanetlenmelidir. İsrail'i ziyaret eden kan emici emperyalist sistemin önde gelen liderleri küçücük çocukların cesetleri karşısında hangi duyguyla durabilecek merak etmiyorum, çünkü biz onları çok iyi tanıyoruz. Ama insanlık onuru mutlaka galip gelecektir."

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bütün İslam ülkelerinin ve soykırıma karşı insani değerlerden yana olan diğer ülkelerin hep birlikte ayağa kalkmasının zamanı gelmedi mi? Siyonist terör şebekesinin devlet değil, bir terör örgütü olduğu gerçeği görülmeli, devlet olarak tanınmasından vazgeçilmelidir. 'Normalleşme' hokkabazlığından vazgeçilmelidir. Siyonist işgal rejimi ile diplomatik ilişkisi olanlar bu ilişkilerini derhal kesmeli, diplomat kılıklı siyonistleri derhal sınır dışı etmeli, kendi diplomatlarını geri çağırmalıdır."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneye düzenlediği hava saldırısının açık bir savaş suçu olduğunu kaydetti. Babacan, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır. Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyıma dur demelidir." değerlendirmesini yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu an Gazze'de insanlığın yüzünü kızartacak katliamlar yapıldığını belirterek, dünyanın gözünün içine baka baka masum sivillerin hastanede hedef alındığını kaydetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, dünyanın en zalim, en acımasız, en pervasız, en katil terör örgütüdür. Bugün Gazze'de bombaladığı hastanelerde hayatını kaybeden, şehit olan masumlar bunun en büyük ispatlarından olmuştur. Başta siyonist İsrail, onu destekleyen Yahudiler ve diğerleri bilsin ki bunun bedelini mutlaka ama mutlaka misliyle ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İsrail Devleti'nin Gazze'de içinde sivillerin, hastaların ve çocukların bulunduğu hastaneyi vurması savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar bu katliamı durdurmak adına bir an önce harekete geçmelidir." değerlendirmesini yaptı.