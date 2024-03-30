Siyasi Parti Flamaları ve Pankartları Toplanmaya Başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin pankart ve flamaları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan flama, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Fatih Belediyesi ekipleri, Millet Caddesi ve ara sokaklarda, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve flamaların iplerini kesti.

Toplanan malzeme araçlara yüklenirken, yüksek yerlerdeki flama ve afişlerin merdivenli araç yardımıyla söküleceği öğrenildi.