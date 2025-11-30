Haberler

Siyasi İlgiler ve Spor Müsabakaları Gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı, Hakan Fidan'ın İran ziyareti, Papa'nın İstanbul'daki etkinlikleri ve Gazze'deki ateşkes süreci gibi siyasi gelişmeler öne çıkarken, A Milli Basketbol Takımı İsviçre ile karşılaşacak. Ayrıca, Süper Lig ve diğer liglerde heyecan devam ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

(Ankara/08.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Tahran)

2- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

(İstanbul/Beyrut)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Fribourg/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Hesap.com Antalyaspor-Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/17.00/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasına; Özbelsan Sivasspor-Boluspor, SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor ve Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/İstanbul/13.30/Muğla/16.00)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları sona erecek, Beyaz Grup'ta 14. hafta müsabakaları yapılacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta müsabakaları sona erecek.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası; Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin ve Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası; Zerenspor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor-İlbank, Aras Kargo-Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/16.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası; Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor- Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00/İstanbul/19.00)

9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası 3 maçla sona erecek.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ayağı Katar Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Doha/18.00)

***

