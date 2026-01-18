Haberler

Anka Haber Ajansı 18 Ocak Pazar Gündemi

Güncelleme:
İYİ Parti, CHP ve Zafer Partisi gibi siyasi partilerin etkinlikleri bugün gerçekleştirilecek. Ayrıca Trendyol Süper Lig'de önemli futbol maçları oynanacak.

10.00 - İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt'ta emeklilerle buluşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Staj-Çıraklık Sigortası Konferansı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - CHP İstanbul İl Örgütü'nün 31. Kent Yoksulluğu Buluşması'na, emekli örgütleri de katılacak, emeklilerle ilgili bildiri okunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

17.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği Türkiye 1. Sağlık Çalıştayı'nın kapanışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor, Kocaelispor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.(İSTANBUL - KOCAELİ - ANKARA - ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...




