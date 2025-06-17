Siyasi Gelişmeler ve Ekonomi Gündemi

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6 Nisan 1920'de Türkiye'de önemli siyasi ziyaretler ve ekonomik açıklamalar yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleket ziyareti, Aile Bakanı'nın kadınlara yönelik proje tanıtımı ve Merkez Bankası'nın kredi borcu raporu gibi konular gündemde.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisini ziyaret edecek, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı'na, Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/09.30/10.30/Afyonkarahisar/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Mahallesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/15.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Sofya)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret endekslerini, mayıs ayı motorlu kara taşıtları verilerini ve 2024 yılı satın alma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(İstanbul/10.00)

4- ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Konya/18.00)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası; Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Takım, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Pire/17.30)

2- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçları İstanbul'da başlayacak. Organizasyonun ilk günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda; Güney Kore-Kanada, Belçika-Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/12.30/16.00/19.30)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurula ilişkin Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper restoranda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Ulsan-Mamelodi Sundowns, E Grubu'nda Monterrey-Inter, G Grubu'nda Manchester City-Wydad ve H Grubu'nda Real Madrid-El Hilal maçları oynanacak.

(Orlando/01.00/Los Angeles/04.00/Philadelphia/19.00/Miami/22.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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