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Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz'ın Halk TV'deki söylemleri nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siyaset bilimci, BUPAR Araştırma Genel Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz hakkında Halk TV'deki bir yorumu nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, Onur Alp Yılmaz'ın Halk TV'deki bazı söylemlerinin 'halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik' olduğu ileri sürüldü. Açıklamada Yılmaz hakkında 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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