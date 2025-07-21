Siyasal Gelişmeler ve Ekonomi Toplantıları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için TBMM Şeref Merdivenlerinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret edecek.

(TBMM/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Salonu'nda yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, CHP'nin önceki genel başkanlarından Altan Öymen için TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/11.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçlarının kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(12.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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