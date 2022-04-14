Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı. Yangında Şiyar Kılıç, yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da canlı yayında, Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı ise Sakarya'da gözaltına aldı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.