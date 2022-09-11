Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninde Keşif Yapan Bilirkişilere "Görevi Kötüye Kullanma" Suçlaması

Erzincan İliç ilçesinde siyanür sızıntısı yaşanan altın madenine karşı hukuk mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu, madenin kapatılması için açtığı davanın bilirkişileri hakkında, "gerçeğe aykırı rapor hazırladıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu'nun, İliç'te siyanür sızıntısı yaşanan maden ocağına karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Cezayirlioğlu, maden ocağına karşı açtığı dava kapsamında 6 Temmuz 2022 tarihinde ocağa gelerek inceleme yapan bilirkişiler hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatı İsmail Hakkı Atal, madenin kapatılması talebiyle açtıkları davada iki bilirkişinin verdiği raporun gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından savcılığa şikayet ettik. Neden? Çünkü ziraat bilirkişisi, defalarca bizim ispat ettiğimiz Sabırlı Deresi'ni, akan bir dere olduğunu görüntülü olarak ispat ettiğimiz halde, raporunda 'kuru dere' olarak gösterdi.

Yine aynı ziraat bilirkişisi, 'zeminde oluşması beklenen yüzey akışı izine rastlanmamıştır' diyerek Anagold şirketini aklama gayretine girdi. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 Ağustos 2022 tarihinde Sedat Cezayirlioğlu'nun yazdığı yazıya verdiği cevapta, burada zehirlenmiş toprakların taşındığını belirtmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı siyanür ile zehirlenmiş toprakların taşındığını belirtirken ziraat bilirkişisi, sanki burada hiçbir akış olmamış gibi gerçeğe aykırı rapor düzenliyor.

Diğer fen bilirkişisi ise siyanür sızıntısının maden sahasının içinde kaldığını beyan etmiş ve yalan beyanda bulunmuş. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 28 Temmuz 2022 tarihli yazısında, siyanürün maden alanı dışına taştığını beyan etmiş. Devletin kendi bakanlığı siyanürün maden sahası dışına taştığını beyan ediyor ama bilirkişi, kraldan çok kralcılık yapıyor ve suç işliyor. 'Siyanür dışarıya taşmamıştır' diyor."

Sedat Cezayirlioğlu ise siyanür sızıntısının ardından faaliyeti durdurulan madenin bir an evvel faaliyete geçirilmesi için belirli bir bölgenin ıslahının yapıldığını savunarak, "15 Eylül'e açmayı planlıyorlar. Vatansever milyonlarca insan adına duyuruyorum. O şekilde madeni açarsanız, baraja yakın, 250 metre; yer altı suları mevcut, o sularla şu anda zaten siyanür Fırat Nehri ve barajına karışıyor" dedi.

NE OLMUŞTU

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin işlettiği altın madeninde, Haziran 2022'de siyanür sızıntısı yaşanmış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından madene 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Bakanlık, madenin faaliyetini durdurmuştu. Avukat İsmail Hakkı Atal, büyük bir facia yaşanmaması için madenin kapatılması gerektiğini belirterek, "Burada meydana gelebilecek bir deprem sonucunda bu siyanürlü 66 milyon ton, Anagold madeninin atığı siyanürlü zehir Fırat Nehri'ne karışacak olursa Harran Ovası biter, Keban Barajı, Atatürk Barajı biter" açıklamasını yapmıştı. Şirket, Atal'ın iddialarını reddetmişti.

Şirket sızıntının su kaynaklarına karışmadığını savunurken 20 ton siyanürün suya karıştığı ileri sürülmüştü.