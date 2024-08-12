Üye Girişi
Haberler

Siyahkaya bölgesindeki maden ocağında patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde, bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan 3 kişiden 1'i, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Silopi Şırnak Irak Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var? MasterChef 2. hafta kaptan kim, bu hafta Mavi Kaptan kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları...
title