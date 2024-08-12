Siyahkaya bölgesindeki maden ocağında patlama: 1 ölü, 8 yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olduğunu açıkladı.
Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde, bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan 3 kişiden 1'i, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.