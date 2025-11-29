Siyah Sarımsakla Üretilen Doğal Sabunlar Türkiye Genelinde Satışta

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağının fermente edilmesiyle geliştirilen siyah sarımsaktan üretilen sabunlar, Türkiye'nin farklı bölgelerine satılıyor.

Yaklaşık 13 yıl önce gerçekleştirdiği Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsakla tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bilimsel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) proje bazlı destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsağın üretimine başladı.

Siyah sarımsaktan farklı ürünler geliştirmek amacıyla yola çıkan Cebeci, çalışmalar sonucunda doğal sabun üretti.

"Sarımsağın içinde oldukça zengin kükürt var"

Cebeci, AA muhabirine siyah sarımsağın Taşköprü sarımsağının fermente edilmiş hali olduğunu söyledi.

Siyah sarımsağın gıda dışında farklı sektörlerde de kullanıldığını anlatan Cebeci, ilaç ve kozmetik sektöründe de tercih edildiğini belirtti.

Yeni ürünler geliştirerek sarımsağa katma değer oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Cebeci, "Bu siyah sarımsağı kullanarak içeriğinde ham maddesi siyah sarımsak olan sabun ürettik. Siyah sarımsağın içinde, daha doğrusu sarımsağın içinde oldukça zengin kükürt var. Kükürt, saçlar için oldukça faydalı bir besin. Bu, yıllardır kullanılagelen bir besin. Sarımsak, insan saçındaki hastalıkları iyileştirmek için kullanılan bir bitki. Biz de bundan yola çıkarak siyah sarımsakla sabun projesini geliştirdik." dedi.

Kozmetikte sarımsağın yoğun kullanıldığını belirten Cebeci, "Siyah sarımsak, aynı zamanda kozmetik sektöründe de kullanılabiliyor. Şampuan üretiliyor, birçok kozmetik firması bizden siyah sarımsak şampuanı yapmak için ham madde alıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemli AR-GE altyapısının bulunduğuna dikkati çeken Cebeci, "Oldukça nitelikli, kullananlardan çok pozitif geri dönüşler aldığımız bir ürün. Bu ürünü Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. İnternet alışveriş sitemiz üzerinden bize ulaşıyorlar. Doğal ve faydalı bir ürün." dedi.

Cebeci, siyah sarımsaktan farklı ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.