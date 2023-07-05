'Siyah inci' operasyonunda 18 şüpheli sağlık kontrolünde

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen ve 'siyah inci' adı verilen İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kentte yaptıkları istihbari çalışmalarda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar istikametinde şahıslar belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucunda 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 'Siyah İnci' adı verilen operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 4 adet tıra ise el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.