Siyah İnci'de Hartley'in planı tehlikede

Siyah İnci dizisinde Francis ve Siyah İnci'nin yokluğunda Hartley, planını tek başına yürütmek zorunda kalır. Ekibin hedefi ise David Hartley'in cezasını kesmektir. Ömer ve Zehra'nın birliktelik hayalleri ise bir tehdit altındadır.

Siyah İnci ve Francis'in yokluğuyla Hartley, planını tek başına yürütmek zorunda kalır. Ekibin ise hedefi artık bellidir; David Hartley'in cezasını kesmek.

Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanır. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir.

Ömer ve Zehra'nın birliktelik hayallerine ise bir tehdidin gölgesi yavaş yavaş yaklaşmaktadır.