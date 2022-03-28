İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI - Haberler

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İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı.

İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı. Ulaşıma kapatılan tünel, ilacın dağılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra yeniden açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı. Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı, ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, İlaç, Güncel, Haberler

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