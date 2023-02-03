Sivrihisar yönündeki kara yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
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Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) Sivrihisar'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden, Sivrihisar yönüne doğru olan ağır taşıt trafiğinin durdurulduğu bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) Sivrihisar'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden, Sivrihisar yönüne doğru olan ağır taşıt trafiğinin durdurulduğu bildirildi.
KGM'nin Twitter hesabından, #KarayollarındaSonDurum etiketiyle paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Sivrihisar'da yoğun kar yağışı etkili olmaktadır. Bu sebeple Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar yönüne doğru olan ağır taşıt trafiği durdurulmuştur."
Kaynak: AA / Güncel