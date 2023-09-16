Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" başladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen yarışlar, halka açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar'ın adını Türkiye'de havacılıkla ölümsüzleştirmiş bir ilçe olduğunu söyledi.

Sivrihisar adının 2019'da Türk Hava Yolları'nda bir uçağa verildiğini ve havacılığa adını yazdıran Sivrihisar'da böylesi güzel havacılık etkinliklerinin yapılmasının oldukça anlamlı bulduğunu kaydeden Aksoy, "Eskişehir'in havacılıkla olan bağları Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanır. Batı cephesindeki iki uçak bölüğünden biri Eskişehir'de bulunmaktaydı. Eskişehir, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne modernleşip büyürken havacılık da aynı şekilde gelişmiştir. 1920 yılından beri Eskişehir Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksoy'un konuşmasının ardından Türk Hava Kurumu (THK) hava sporları ekibi motorlu hangglider gösterisi sundu. Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı 10 bin fit yüksekten atladı. Atlayış esnasında Türk bayrağı açan paraşüt takımının gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinlik Tiger Moth, Erah Uçuş Okulu'nun gösterisi, Microlight ve planör uçuşlarıyla devam etti. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener akrobasi gösterisi sundu.

50'nci yıllarını tamamlayan Deli Anlılar Paraşüt Takımı atlayış gerçekleştirdikten sonra sancaklarını Deli Anlılar Genç Takımı'na teslim etti. Dünyaca ünlü akrobasi takımı Romanya Şahinleri (Hawks Of Romania) ile Romanya Solo Extra 300 gösteri yaptı.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları, gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte "Türk Yıldızları" Sivrihisar semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın gösterisini vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Metin Ünlü, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve vatandaşlar katıldı.

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2023" yarın sona erecek.