Sivrihisar Hava Gösterileri 10. Kez Düzenleniyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncu kez "Sivrihisar Hava Gösterileri" düzenlenecek.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösteriler, 20-21 Eylül'de Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde yapılacak.

Gösterilere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik ekiple, savaş uçağı Eurofighter Typhoon ile katılacak. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağıyla yüksek performanslı ve akrobasi hareketleriyle izleyicilere hava gösterisi sunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı, SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı performansları izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikte, Türk havacılığının unutulmaz ismi tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak "Vecihi XIV"ün replikası gökyüzüne çıkacak.

Organizasyonda, Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde olacak.

Her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte, 2 gün boyunca hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer alacak.

SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk, AA muhabirine, etkinliğin en güzel şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Öztürk, 10'uncu yılını kutladıkları organizasyonun katılımcılarıyla ilklere imza atacağını vurgulayarak, "Türkiye'de ilk kez İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Tayfun Jet takımı ile Eurofighter bizlerle birlikte olacak. Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı ile Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı müze envanterimizdeki göz bebeğimiz, Vecihi XIV'ün replikası, SHG Airshows 2025'te seyircilerimizle buluşacak." ifadesini kullandı.

Öztürk, Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö) Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tüm hava taşıtlarının organizasyonda boy göstereceğini sözlerine ekledi.