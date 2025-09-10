Haberler

Sivrihisar Hava Gösterileri 10. Kez Düzenleniyor

Sivrihisar Hava Gösterileri 10. Kez Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde 10'uncu Sivrihisar Hava Gösterileri düzenlenecek. Etkinlikte İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı ve birçok tarihi uçak performans sergileyecek.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncu kez "Sivrihisar Hava Gösterileri" düzenlenecek.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösteriler, 20-21 Eylül'de Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde yapılacak.

Gösterilere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik ekiple, savaş uçağı Eurofighter Typhoon ile katılacak. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağıyla yüksek performanslı ve akrobasi hareketleriyle izleyicilere hava gösterisi sunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı, SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı performansları izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikte, Türk havacılığının unutulmaz ismi tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak "Vecihi XIV"ün replikası gökyüzüne çıkacak.

Organizasyonda, Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde olacak.

Her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte, 2 gün boyunca hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer alacak.

SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk, AA muhabirine, etkinliğin en güzel şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Öztürk, 10'uncu yılını kutladıkları organizasyonun katılımcılarıyla ilklere imza atacağını vurgulayarak, "Türkiye'de ilk kez İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Tayfun Jet takımı ile Eurofighter bizlerle birlikte olacak. Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı ile Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı müze envanterimizdeki göz bebeğimiz, Vecihi XIV'ün replikası, SHG Airshows 2025'te seyircilerimizle buluşacak." ifadesini kullandı.

Öztürk, Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö) Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tüm hava taşıtlarının organizasyonda boy göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı

Karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Z kuşağı ülkeyi yakıp yıkıyor: Gelen son görüntüler endişe verici
MHP'li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı: Otel odasında ve bağ evinde...

MHP'li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.