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Sivrihisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Sivrihisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında matkap, dedektörler ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından Karakaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında matkap, 2 el dedektörü, yılan kamera, el dürbünü, kazı malzemeleri ve 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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