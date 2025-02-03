Sivrihisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında matkap, dedektörler ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından Karakaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında matkap, 2 el dedektörü, yılan kamera, el dürbünü, kazı malzemeleri ve 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.