Üye Girişi
Haberler

Sivrihisar'da Hava Gösterileri İçin Heyecan Başladı

Sivrihisar'da Hava Gösterileri İçin Heyecan Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri'ne hazırlanmak için antrenman uçuşları yapıyor. Etkinlik 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivrihisar Havacılık Merkezince düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 9'uncusu "SHG Airshow 2024", merkezin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde 21-22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek Eskişehir'e gelen 34 yaşındaki Hedin de katılacak.

Necati Artan Tesisleri'nde antrenman uçuşlarını sürdüren Hedin, gazetecilere, akrobasi gösterisi öncesinde uçağının arkasındaki "rudder" (istikamet dümeni) bölümünü büyüttüğünü söyledi.

Uçmayı sevdiğini, gösterilere eşi ve çocuklarıyla katılacaklarını belirten Hedin, "Bu uçak, deneysel bir uçak olduğu için çok rahat modifiye edebiliyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek büyük bir zevk veriyor. Buraya davet edilmekten, burada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum." diye konuştu.

"7'den 70'e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz"

Türkiye'nin ilk sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise kendisinin de iki uçuşla yer alacağı gösterilerin, dünya havacılığının buluşma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Böyle bir organizasyonda yer almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Şener, "Büyük bir heyecanla geri sayıma başladık. 7'den 70'e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz." dedi.

SGH Airshow 2024 Direktörü Senan Öztürk de hava gösterilerinin yerli ve yabancı çok sayıda akrobasi pilotuna ev sahipliği yapacağını anlattı.

Bu etkinliğin, dünya havacılığında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Öztürk, "Sivrihisar Havacılık Merkezimiz artık dünya havacılığında kabul görmüş bir noktada. Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarımız yine bu yıl Sivrihisar'da buluşarak Eskişehir semalarında renkli gösteriler sunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Sivrihisar Havacılık Güncel Eylül Yaşam Spor

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });