Sivrihisar'da Gönül Dağı Ormanı oluşturuldu

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirilerek Gönül Dağı Ormanı oluşturuldu.

Sivrihisar'da Orman Haftası kapsamında TOKİ Evleri mevkiinde bulunan alana bin 500 fidan dikildi. Gönül Dağı Orman'ı adı verilen bölgedeki etkinliğe, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikleri kapsamında Sivrihisar Orman Bölge Şefliği tarafından Sivrihisar İlçe Belediyesi Kilim Müzesi önünde vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtıldı.