Sivrice'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde araçların ilerlemesi sağlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.
Kent genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel