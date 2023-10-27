Sivil toplum kuruluşlarından Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Sivil toplum kuruluşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, mesajında, Türkiye'nin en geniş iş dünyası teşkilatı ve bir sivil toplum kuruluşu olarak, Cumhuriyet'in yüz yıllık hikayesinden ve kazanımlarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak 'bir ve beraber' olmanın gücüne, 'Biz'in gücü'ne inanıyoruz. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Bu idealle ve kararlılıkla yolumuza Türkiye Yüzyılı'nda da devam edeceğiz. Muhteşem mazimizden güç olarak parlak bir atiyi inşa edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyet'imizin tüm kazanımları, ülkece birbirimize sahip çıkmamız sayesinde olmuştur. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandıracağız.

Tam 100 yıl önce, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyet'in kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Cumhuriyet'imizin bugünlere gelmesine vesile olan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı ve Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

TÜRKONFED

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise mesajında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan sorunlar karşısında umutsuzluğa sürüklenmeden, Atatürk'ün önderliğinde verilen mücadelenin rehber edinilmesi gerektiğini vurguladı.

Sönmez, "Cumhuriyet'imiz, zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Biz de bu vizyonla umudu çoğaltmak, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye'ye ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonu anlamına geldiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imiz, eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın, laik, çağdaş, demokratik devlet anlayışının, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemidir. Biz de Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak, ülkemizin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk.

Demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladığımız bu hayali Anadolu'muzun dört bir yanında yeşertmek adına '100. Yıl Buluşmaları' gerçekleştiriyor, umudu çoğaltmak, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye'ye ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluş ve bağımsızlık iradesini ortaya koyarak milli egemenlik uğruna korkusuzca göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına saygı ve minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

İMEAK Deniz Ticaret Odası

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne erişmenin büyük gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' sözünü düstur edinerek, yine onun 'Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' direktifi doğrultusunda daha büyük başarılara ulaşmak için büyük gayret sarf ediyoruz.

Bugünlere nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmadan, genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomik potansiyelimiz ile önümüzde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize, ilelebet payidar olacak Cumhuriyet'imizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nitelemesiyle 'en büyük bayramını' yüzyıllarca coşkuyla kutlayacağımıza yürekten inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

TGSD

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Yüzyılın Çağrısı eseriyle kutladı. Sözleri Göksel Altınışık Ergur ve Ali Ergur'a, bestesi TGSD'nin geçmiş dönem başkanlarından Ali Mahmut Abra'ya ait Yüzyılın Çağrısı adlı eser, önce TGSD üyeleri ve üye firmaların çalışanlarının oluşturduğu TGSD Korosu, ardından da opera sanatçısı Güvenç Dağüstün tarafından seslendirildi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, kutlama mesajında, "Cumhuriyet'imize olan derin sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olan bu eseri, Türk halkına ve sektörümüze armağan ediyoruz." ifadesini kullandı.

ASKON

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinden aldığı büyük miras, güçlü devlet yapısı ve bir cihan devleti olması hasebiyle büyük potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimiz bundan 100 yıl önce yedi düvele karşı cihana nam salan destansı bir direnişle bu cennet vatanı bizlere armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, bu yıl sonunda ülke ekonomimiz 1,1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişerek, Dünya Bankasının gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almaya başlayacak. Gelişmişliğinin yanı sıra Türkiye bugün her alandaki dik duruşu ve evrensel mesajları ile takdirleri toplayan saygın bir ülke haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet yapısı ile nice yüzyıllara erişmeye muktedirdir."