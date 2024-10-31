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Sivil Toplum Kuruluşları Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Sivil Toplum Kuruluşları Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısında Bulundu
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Bazı sivil toplum kuruluşları, Gazze'de insani yardımın sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının acil uygulanması gerektiğini vurguladı ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ile bazı insani yardım kuruluşları, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması çağrısı için basın toplantısı düzenledi.

ÖNDER Ankara Temsilciliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara'da ifade veren Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Ramazan Tunç, sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, uluslararası kamuoyunun acil olarak harekete geçmesi istendi.

"Bu dayanışma çağrısı, yalnızca Gazze halkının yaşam hakkını savunmak için değil, insanlık onurunu koruma ve savaş mağdurlarına sahip çıkma adına yapılan bir çağrıdır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin nüfusun tamamının Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilip kapalı bir askeri bölgeye dönüştürmeyi hedefleyen Generaller Planı'nın yürürlükte olduğunu gösterdiği aktarıldı.

"Yaşanan trajedi dayanılmaz bir noktaya ulaştı"

Filistinlilere karşı insanlık dışı saldırıların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşanan trajedinin "dayanılmaz bir noktaya" ulaştığına dikkat çekildi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşananların "tam anlamıyla bir katliam" olarak nitelendiği açıklamada, savaş koşullarında bile insani ve tıbbi yardımın engellenemeyeceği ilkesine rağmen, İsrail'in ablukayı bir silah olarak kullanarak Gazze halkının temel haklarını ve yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2712 sayılı kararı, savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kararın ihlali, yalnızca Gazze halkını değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan haklarının temel ilkelerini de hiçe saymaktadır. Dolayısıyla, uluslararası toplumun derhal harekete geçerek bu kararı uygulaması ve Gazze'ye acil yardımların ulaştırılmasını sağlaması gerekmektedir. Şu anda Refah Sınır Kapısı terör devleti tarafından kapatılmış durumdadır ve devletlerin bu konuda acil olarak devreye girmesi gerekmektedir. Ablukanın kırılması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması bir an önce sağlanmalıdır."

Programda, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesine tanıklık eden Helen Maria O'Sullivan da yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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