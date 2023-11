SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FİLİSTİN İÇİN 'ŞIRNAK-FİLİSTİN İNSANLIK NÖBETİ ÇADIRI' KURDU

ŞIRNAK'ta Şehri Nuh Platformu'nca Kent Meydanı'nda Filistin'e destek için 'Şırnak- Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kuruldu. Çadır'da her gün bir sivil toplum kuruluşu nöbet tutacak.

Şırnak Kent Meydanı'nda Şehri Nuh Platformu tarafından Filistin'e destek nöbet çadırı kuruldu. Çadırda Filistin'deki acıyı sembol eden fotoğraflar sergilendi. Ardından Şehri Nuh Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Şehri Nuh Platformu adına basın açıklaması Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı okudu. Şehri Nuh Platformu olarak Filistin'in yanında olduklarını belirten Çatı, Yirmi sekiz gündür tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 28 gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor. Şırnak Şehr-i Nuh Platformu olarak burada Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının şahidi olduğumuzu ve yüzlerce insanı katleden, şehit eden İsrail terör örgütünün zulmünü telin etmek için 'Şırnak- Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kurduk. Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz. Buradan bütün dünyaya, Birleşmiş Milletler'e, AB'ye, İslam İşbirliği Teşkilatına, bütün İslam ülkelerine sesleniyoruz; Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik aldığı kararları uygulamalı, Bebek katili siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı, uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İsrail'le bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız birleşik Filistin devleti kurulmalıdır? dedi.(DHA)