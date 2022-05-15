Sivil toplum kuruluşları &quot;enflasyonla mücadele&quot; çağrısına ilanla destek verdi Açıklaması - Haberler

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Sivil toplum kuruluşları "enflasyonla mücadele" çağrısına ilanla destek verdi Açıklaması

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Sivil toplum kuruluşları 'enflasyonla mücadele' çağrısına ilanla destek verdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" çağrısına sivil toplum kuruluşlarından (STK) destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" çağrısına sivil toplum kuruluşlarından (STK) destek geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) aralarında bulunduğu 52 STK, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin farklı sektörlerden temsilcilerle yaptığı toplantılarda da dile getirdiği çağrıya desteklerini gazetelere verdikleri ilanla gösterdi.

"Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" etiketiyle yayımlanan ilanda, enflasyonla mücadelede devletle eşgüdüm içinde çalışma vurgusu öne çıktı.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede devletimizle eş güdüm içinde çalışmaya, ter dökmeye, sürekli yeni yatırımlar yaparak üretmeye, istihdam ve ihracat rekorları kırmaya tereddütsüz devam edeceğiz. Ülkemiz bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerlerken enflasyonu devlet-millet kucaklaşmasıyla aşacağımızdan ve bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağımızdan asla şüphe duymuyoruz. Milletimize saygıyla arz ederiz."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Nureddin Nebati, Türkiye, Maliye, Güncel, Haberler

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