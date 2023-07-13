Sivil polis tespit etti gereksiz korna çalan sürücülere ceza yağdı

Adana'da trafik polisi vatandaş kılığına girip yaptığı denetimde gereksiz yere korna çalan sürücüleri tespit edince resmi ekipler ceza yazdı

ADANA - Adana'da trafik polisi, sivili kıyafetle yaptığı denetimde gereksiz yere korna çalan sürücüleri tespit etti, resmi ekiplerin ceza işlemini yapmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik polisleri, vatandaş kılığına girerek gereksiz şekilde korna çalan dolmuş sürücülerini belirledi. Sivil polis daha sonra toplu taşıma araçlarının plakalarını oluşturulan kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi. Kontrol noktalarında durdurulan 32 sürücüye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 952 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve durak harici yolcu alıp indiren 39 sürücüye de para cezası uygulandı.